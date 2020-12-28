Кадровые назначения: на Луганщине представили нового замглавы ОГА
Сегодня, 28 декабря, глава Луганщины Сергей Гайдай представил своего первого заместителя Алексея Смирнова руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Так, Гайдай своим распоряжением от 24 декабря 2020 назначил Алексея Смирнова на должность первого заместителя председателя областной государственной администрации.
Первый заместитель главы облгосадминистрации будет руководить деятельностью:
- Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности;
- Департамента жилищно-коммунального хозяйства;
- Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних связей;
- Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны;
- управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации; отдела взаимодействия с правоохранительными органами и гражданско-военного сотрудничества.
Известно, что Алексей Иванович Смирнов всю трудовую деятельность работал в органах прокуратуры Луганской области. С 2015 по 2020 годы - начальник следственного управления прокуратуры Луганской области и заместитель прокурора Луганской области.
Напомним, глава ОГА сообщил, что 8 из 10 человек, прибывающих из оккупированной Луганщины больные COVID-19.