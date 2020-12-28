Кадровые назначения: на Луганщине представили нового замглавы ОГА

В сфере ответственности чиновника - экономическое развитие региона

В сфере ответственности чиновника - экономическое развитие региона

Фото: Facebook

Сегодня, 28 декабря, глава Луганщины Сергей Гайдай представил своего первого заместителя Алексея Смирнова руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Так, Гайдай своим распоряжением от 24 декабря 2020 назначил Алексея Смирнова на должность первого заместителя председателя областной государственной администрации.

Первый заместитель главы облгосадминистрации будет руководить деятельностью:

Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности;

Департамента жилищно-коммунального хозяйства;

Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних связей;

Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны;

управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации; отдела взаимодействия с правоохранительными органами и гражданско-военного сотрудничества.

Известно, что Алексей Иванович Смирнов всю трудовую деятельность работал в органах прокуратуры Луганской области. С 2015 по 2020 годы - начальник следственного управления прокуратуры Луганской области и заместитель прокурора Луганской области.

Напомним, глава ОГА сообщил, что 8 из 10 человек, прибывающих из оккупированной Луганщины больные COVID-19.