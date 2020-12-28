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28 декабря 2020, 15:31 156

Кадровые назначения: на Луганщине представили нового замглавы ОГА

28 декабря 2020, 15:31 156
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В сфере ответственности чиновника - экономическое развитие региона
В сфере ответственности чиновника - экономическое развитие региона
Фото: Facebook
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Сегодня, 28 декабря, глава Луганщины Сергей Гайдай представил своего первого заместителя Алексея Смирнова руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Так, Гайдай своим распоряжением от 24 декабря 2020 назначил Алексея Смирнова на должность первого заместителя председателя областной государственной администрации.

Первый заместитель главы облгосадминистрации будет руководить деятельностью:

  • Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности;
  • Департамента жилищно-коммунального хозяйства;
  • Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних связей;
  • Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны;
  • управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации; отдела взаимодействия с правоохранительными органами и гражданско-военного сотрудничества.

Известно, что Алексей Иванович Смирнов всю трудовую деятельность работал в органах прокуратуры Луганской области. С 2015 по 2020 годы - начальник следственного управления прокуратуры Луганской области и заместитель прокурора Луганской области.

Напомним, глава ОГА сообщил, что 8 из 10 человек, прибывающих из оккупированной Луганщины больные COVID-19.

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