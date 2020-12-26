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26 декабря 2020, 16:19 6

Гетманцев заговорил о полной остановке транспорта во время зимнего локдауна

26 декабря 2020, 16:19 6
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По его мнению, половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую рассчитывает власть
По его мнению, половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую рассчитывает власть
Фото: из открытых источников
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Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев выступил за полную остановку транспорта во время утвержденного правительством жесткого карантина с 8 по 24 января.

Как передает RegioNews, об этом Гетьманцев заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.

Вообще моя точка зрения - я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что решение правительства о карантине "выходного дня" позволило сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине.

Напомним, в Украине за 25 декабря COVID-19 обнаружили в 7709 человек, зафиксировано 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.

коронавирус карантин транспорт ВР Ограничение
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