Гетманцев заговорил о полной остановке транспорта во время зимнего локдауна

По его мнению, половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую рассчитывает власть

По его мнению, половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую рассчитывает власть

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Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев выступил за полную остановку транспорта во время утвержденного правительством жесткого карантина с 8 по 24 января.

Как передает RegioNews, об этом Гетьманцев заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.

Вообще моя точка зрения - я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что решение правительства о карантине "выходного дня" позволило сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине.

Напомним, в Украине за 25 декабря COVID-19 обнаружили в 7709 человек, зафиксировано 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.