ДТП на Житомирщине: машина зависла над пропастью, а пассажир упал под мост
Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты
Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты
На Житомирщине легковушка ВАЗ врезалась в ограждение моста, перевернулась на крышу и повисла над пропастью.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Водитель и один из пассажиров сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства, а еще один пассажир (2003 г.р.) упал под мост с высоты около 7 м.
Спасатели вместе с медиками спустились к нему и, после оказания первой неотложной помощи, положили травмированного на носилки и транспортировали его до "кареты" скорой помощи", – говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу г. Радомышль с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря.
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