10:29  26 декабря
В Украине за сутки выявили 7 709 новых случаев COVID-19
13:14  26 декабря
На Полтавщине обнаружили тела двух человек в сгоревшем железнодорожном вагоне
10:06  26 декабря
Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли из минометов позиции ООС вблизи Водяного
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2020, 15:41 1514

ДТП на Житомирщине: машина зависла над пропастью, а пассажир упал под мост

26 декабря 2020, 15:41 1514
Читайте також українською мовою
Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты
Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На Житомирщине легковушка ВАЗ врезалась в ограждение моста, перевернулась на крышу и повисла над пропастью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Водитель и один из пассажиров сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства, а еще один пассажир (2003 г.р.) упал под мост с высоты около 7 м.

Спасатели вместе с медиками спустились к нему и, после оказания первой неотложной помощи, положили травмированного на носилки и транспортировали его до "кареты" скорой помощи", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу г. Радомышль с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря.

ДТП мост ГСЧС медики спасатели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »