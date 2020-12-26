ДТП на Житомирщине: машина зависла над пропастью, а пассажир упал под мост

Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты

Пострадавший выжил после падения с 7-метровой высоты

Фото: ГСЧС

На Житомирщине легковушка ВАЗ врезалась в ограждение моста, перевернулась на крышу и повисла над пропастью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Водитель и один из пассажиров сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства, а еще один пассажир (2003 г.р.) упал под мост с высоты около 7 м.

Спасатели вместе с медиками спустились к нему и, после оказания первой неотложной помощи, положили травмированного на носилки и транспортировали его до "кареты" скорой помощи", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу г. Радомышль с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря.