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26 декабря 2020, 16:42 786

В Житомире эвакуировали жителей двух домов: перевернулась цистерна с газом

26 декабря 2020, 16:42 786
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Всего эвакуировано 12 человек
Всего эвакуировано 12 человек
Фото: ГСЧС
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В Житомире полиция перекрыла движение из-за опрокидывания автоцистерны с газом. Из двух близлежащих жилых домов эвакуированы 12 местных жителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

26 декабря в 13:58 в г. Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок", - указано в сообщении.

Спасатели отмечают, что жертв и пострадавших нет, а сама цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Кроме того, работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники

Ранее сообщалось, что на Житомирщине легковушка ВАЗ врезалась в ограждение моста, перевернулась на крышу и повисла над пропастью.

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