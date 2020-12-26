В Житомире эвакуировали жителей двух домов: перевернулась цистерна с газом

Всего эвакуировано 12 человек

Всего эвакуировано 12 человек

Фото: ГСЧС

В Житомире полиция перекрыла движение из-за опрокидывания автоцистерны с газом. Из двух близлежащих жилых домов эвакуированы 12 местных жителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

26 декабря в 13:58 в г. Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок", - указано в сообщении.

Спасатели отмечают, что жертв и пострадавших нет, а сама цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Кроме того, работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники

Ранее сообщалось, что на Житомирщине легковушка ВАЗ врезалась в ограждение моста, перевернулась на крышу и повисла над пропастью.