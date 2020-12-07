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07 декабря 2020, 12:21 192

На Буковине фермер пытался похитить предпринимателя и получить $150 тысяч

07 декабря 2020, 12:21 192
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Для задержания злоумышленника правоохранители сымитировали похищение потерпевшего
Для задержания злоумышленника правоохранители сымитировали похищение потерпевшего
Фото: Нацполиция
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На Буковине полицейские провели спецоперацию по задержанию злоумышленника, который имел намерения похитить предпринимателя и потребовать у его родственников 150 тысяч долларов несуществующего долга. После получения денежных средств злоумышленник планировал выехать за пределы Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.

Первым субъектом противоправных действий мужчины должен был стать 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен был уплатить 150 тысяч долларов несуществующего долга. Вымогатель планировал применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать указанную сумму денежных средств", - говорится в сообщении.

Для спасения предпринимателя, полицейские имитировали его похищение и задокументировали противоправные действия злоумышленника.

Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому может грозить до 7 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Черновцах полиция расследует инцидент о собрании вооруженных людей возле ТИК.

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