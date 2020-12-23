В Киеве патрульные стреляли в водителя, который протаранил полицейское авто

При задержании у мужчины среди вещей нашли пакетик с белым порошком

При задержании у мужчины среди вещей нашли пакетик с белым порошком

Фото: из открытых источников

В Киеве в Оболонском районе патрульные полиции устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. В ходе погони полицейский применил табельное оружие для остановки автомобиля Hyundai.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование инспектора остановиться и, прибавив скорости, поехал. Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке", - сообщили в полиции.

Во время погони водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора и протаранил другое транспортное средство.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако водителя это не остановило - он пытался наехать на полицейского и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 закона "Об Национальной полиции Украины". Правоохранитель совершил несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai, после чего водитель остановился", - говорится в сообщении.

Правоохранители предоставили водителю домедицинскую помощь и вызвали скорую. Водителя госпитализировали и прооперировали. Из его головы врачи извлекли резиновую пулю от "травматического пистолета".

Также во время осмотра его вещей было обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Напомним, 28 ноября в одном из районов столицы из автомата обстреляли автомобиль.