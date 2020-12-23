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23 декабря 2020, 16:19 9

Дело на миллион: Чиновника Тернопольской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств

23 декабря 2020, 16:19 9
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Из-за его неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен
Из-за его неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен
Фото из открытых источников
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В Тернопольской области чиновника облгосадминистрации подозревают в служебной халатности. Из-за его действий государство понесло убытков на миллион гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель начальника одного из управлений Тернопольской ОГА в 2016 году был ответственным за технический осмотр во время строительных работ оперативно-диспетчерской службы Центра экстренной медицинской помощи и подключение к ней телекоммуникационной сети. Он выдал акт приема работ в ноябре 2016-го, в котором были недостоверные сведения относительно соответствия специализированного программного обеспечения требованиям проектной документации.

Из-за таких неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укрзализныци" подозревают в нанесении убытков на 8,5 млн.

Украина криминал полиция криминальное дело Чиновник
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