Во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие
Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома
Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома
Во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме, пострадали два человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой", - говорится в сообщении.
Предварительно, пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.
Спасатели провели эвакуацию жителей.
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