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18 декабря 2020, 14:09 1691

Во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

18 декабря 2020, 14:09 1691
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Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома
Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома
Фото: ГСЧС
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Во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме, пострадали два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Спасатели провели эвакуацию жителей.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере.

газ Львов взрыв ГСЧС квартира
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