Во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома

Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома

Фото: ГСЧС

Во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме, пострадали два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Спасатели провели эвакуацию жителей.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере.