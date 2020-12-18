Детективов не пустили в Офис президента для вручения подозрения Татарову

Ему сегодня должны вручить сообщение о подозрении в коррупционном преступлении

Ему сегодня должны вручить сообщение о подозрении в коррупционном преступлении

Фото: из открытых источников

Детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не пустили в помещение Офиса президента для вручения подозрения заместителю главы Офиса Зеленского Андрея Ермака Олегу Татарову.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Детективы должны провести обыск в кабинете и на рабочем месте Олега Татарова, и вручить ему подозрение.

Олег Татаров фигурирует в уголовном производстве по факту передачи взятки эсперту МВД и фальсификации экспертизы по делу застройщика Максима Микитася.

По данным моих источников, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в Офис Президента вручить подозрение ТАтарову и провести обыск на его рабочем месте. И... их не пустили в здание Офиса Президента", - написал Гончаренко.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".