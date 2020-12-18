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18 декабря 2020, 17:56 13

Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение из-за миллионных убытков

18 декабря 2020, 17:56 13
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет
Фото: Нацполиция
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Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Следствие установило, что находясь на должности, подозреваемый подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией. Из-за его действий в течение года предприятие продолжало незаконно заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Всего предприятие добыло свыше 156 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт также подтвердили в ходе экспертного исследования.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту служебной халатности и служебного подлога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, на Буковине фермер пытался похитить предпринимателя и получить $150 тысяч.

Украина криминал подозрение полиция дело
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