В Харькове могут поставить памятник Кернесу или назвать улицу его именем

В горсовете считают, что Кернес стал "брендом города"

В горсовете считают, что Кернес стал "брендом города"

Фото из открытых источников

В Харькове могут установить памятник покойному городскому голове Геннадию Кернесу либо назвать улицу его именем.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Варианты того, как почтить память градоначальника, сейчас продумывают в городском совете. По словам Терехова, Кернес стал "брендом Харькова".

"И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать", - отметил чиновник.



Он добавил, что сейчас главная задача – сделать так, "чтобы память о Кернесе сохранилась у людей".

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

Также мы писали о том, что горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса.

Кроме того, в горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса.