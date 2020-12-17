У Харкові можуть поставити пам'ятник Кернесу або назвати вулицю його ім'ям

У міськраді вважають, що Кернес став "брендом міста"

У міськраді вважають, що Кернес став "брендом міста"

Фото з відкритих джерел

У Харкові можуть встановити пам'ятник покійному міському голові Геннадію Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Варіанти того, як вшанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. За словами Терехова, Кернес став "брендом Харкова".

"І ми обов'язково увіковічнимо пам'ять Кернеса в Харкові. Це наш святий обов'язок перед ним. Деякі варіанти ми зараз опрацьовуємо з юридичної точки зору. Увічнити людину можна по-різному. Це може бути як пам'ятник, так і вулиця, проспект, названі його ім'ям. Ми зараз думаємо, як це зробити", - зазначив чиновник.

Він додав, що зараз головне завдання – зробити так, "щоб пам'ять про Кернеса збереглася у людей".

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

Також ми писали, що міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса.

Згодом у міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса.