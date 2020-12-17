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17 декабря 2020, 11:47 8

В Черновцах сообщили о заминировании здания горсовета

17 декабря 2020, 11:47 8
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Сообщение о заминировании поступило в полицию около 11 час.
Сообщение о заминировании поступило в полицию около 11 час.
Фото АСС
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В Черновцах сегодня, 17 декабря, около 11 часов утра поступило сообщение о заминировании здания городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информагентство АСС.

В патрульной полиции Черновицкой области говорят, что поступило анонимное сообщение о заминировании горсовета. На месте работают все соответствующие службы.

Периметр вокруг помещения Черновицкого городского совета окружили спецслужбы, работников эвакуировали.

Поступило сообщение о заминировании городского совета. Эвакуировали 129 работников. Пришли все соответствующие специалисты, заблокировали входы и выходы в городской совет и с кинологами проводят проверку, - рассказал Владимир Самолюк, начальник управления гражданской защиты населения Черновицкого городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах городская ТИК наконец получила основания созвать первую сессию городского совета.

Черновцы горсовет минирование полиция спасатели
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