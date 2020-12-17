У Чернівцях повідомили про замінування будівлі міськради

Повідомлення про замінування надійшло до поліції близько 11 год.

Повідомлення про замінування надійшло до поліції близько 11 год.

Фото АСС

У Чернівцях сьогодні, 17 грудня, близько 11 години ранку надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформагенцію АСС.

У патрульній поліції Чернівецької області кажуть, що надійшло анонімне повідомлення про замінування міськради. На місці працюють всі відповідні служби.

Периметр навколо приміщення Чернівецької міської ради оточили спецслужби, працівників евакуювали.

Надійшло повідомлення про замінування міської ради. Евакуювали 129 працівників. Прийшли всі відповідні фахівці, заблокували входи і виходи до міської ради і з кінологами проводять перевірку, - розповів Володимир Самолюк, начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях міська ТВК нарешті отримала підстави скликати першу сесію міської ради.