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15 декабря 2020, 21:18 85

Мэр Черновцов назвал вероятных кандидатов на должность секретаря горсовета

15 декабря 2020, 21:18 85
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Все – от партии мэра "Единая Альтернатива"
Все – от партии мэра "Единая Альтернатива"
Фото Суспильне
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Новоизбранный городской председатель Черновцов Роман Кличук назвал несколько кандидатур, которые рассматривают на должность секретаря горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Ранее Кличук говорил, что видит новым секретарем представителя своей партии "Единая альтернатива", которая получила больше всего мандатов в городской совет – 10.

В интервью он назвал имена тех, кто может занять эту должность. Среди них - Руслан Билоскурский.

Он действительно достоин быть на этой должности, но слишком болеет за университет (Руслан Билоскурский – декан экономического факультета, – ред.), поэтому вряд ли сможет его оставить. Сейчас рассматриваем Марину Кирилюк (владелица "Западной маркетинговой компании"– ред.), Валентину Радчук (заведующая кафедрой практической психологии Черновицкого национального университета – ред.), Тараса Прокопа (эксперт по децентрализации – ред.), - сказал Кличук.

Вместе с тем, мэр добавил, что кандидатуру Василия Зазуляка (местного застройщика) на должность секретаря не рассматривают.

Кличук также объяснил, почему ведет переговоры с другими партиями относительно того, что секретарем должен стать член "ЕА".

Это исключительно для удобства. В Черновцах заполитизировали эту должность. На самом же деле, секретарь должен обеспечивать коммуникацию между городским председателем и советом. Это не политическая должность, - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина.

Черновцы мэр секретарь выборы Роман Кличук
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