В Черновцах 8 кандидатов в горсовет от "Народного контроля" отказались от мандатов

Двое – избранные депутаты, другие – из списка

Двое – избранные депутаты, другие – из списка

Фото: скриншот из видео Ивана Гончарюка

8 кандидатов в депутаты Черновицкого городского совета от «Народного контроля» отказались от выдвижения в кандидаты в совет, уступив следующим в списке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Восемь кандидатов в депутаты Черновицкого горсовета от политической партии "Общественное движение "Народный контроль" написали заявления об отказе от депутатских мандатов.

Это двое избранных депутатов (Светлана Ушакова и Иван Дробот) и те, кто следовали за ними в партийном списке: Чубов Никита, Виталий Дзюбак, Булезюк Дмитрий, Манюк Наталья, Левицкая Светлана, Янтарь Андрей.

Следующими в списке идут Гончарюк Иван и Кислица Михаил. Иван Гончарюк – действующий депутат городского совета, созыв которой еще не завершилось.

Напомним, ранее сообщалось, что ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина.