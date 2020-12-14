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14 декабря 2020, 16:40 6

В Черновцах 8 кандидатов в горсовет от "Народного контроля" отказались от мандатов

14 декабря 2020, 16:40 6
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Двое – избранные депутаты, другие – из списка
Двое – избранные депутаты, другие – из списка
Фото: скриншот из видео Ивана Гончарюка
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8 кандидатов в депутаты Черновицкого городского совета от «Народного контроля» отказались от выдвижения в кандидаты в совет, уступив следующим в списке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Восемь кандидатов в депутаты Черновицкого горсовета от политической партии "Общественное движение "Народный контроль" написали заявления об отказе от депутатских мандатов.

Это двое избранных депутатов (Светлана Ушакова и Иван Дробот) и те, кто следовали за ними в партийном списке: Чубов Никита, Виталий Дзюбак, Булезюк Дмитрий, Манюк Наталья, Левицкая Светлана, Янтарь Андрей.

Следующими в списке идут Гончарюк Иван и Кислица Михаил. Иван Гончарюк – действующий депутат городского совета, созыв которой еще не завершилось.

Напомним, ранее сообщалось, что ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина.

Черновцы горсовет Народный контроль депутаты Кандидат
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