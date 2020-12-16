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16 декабря 2020, 09:24 550

В Киеве и Днепре ночью горели дома: есть погибшие

16 декабря 2020, 09:24 550
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На месте пожаров работали многочисленные силы ГСЧС и правоохранители
На месте пожаров работали многочисленные силы ГСЧС и правоохранители
Фото: из открытых источников
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В ночь на 16 декабря в Киеве и Днепре произошли пожары - в столице горело административное здание, а в Днепре - жилой дом. Из-за пожаров погибли пятеро людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Так, ночью 15 декабря в административном здании в Святошинском районе Киева возник пожар, погибло два человека, еще один пострадал. Возгорание произошло на 2 этаже здания на площади 70 м.кв.

В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 23:20 и ликвидирован в 23:29. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

В Днепре, на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района, произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Общая площадь пожара 65 м. кв. В результате этого погибли трое людей.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех мужчин, другие данные устанавливаются. Пожар локализован в 00:17 и ликвидирован в 01:30.

Напомним, в Харькове в течение трех часов в ночь на 14 декабря тушили пожар в одной из многоэтажек. В результате происшествия погибли двое человек.

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