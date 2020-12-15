Полиция усилила охрану в центре столицы из-за массовых протестов предпринимателей
Центр Киева сегодня, 15 декабря, оцеплен полицией из-за массовых протестов, на которые вышли предприниматели. Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.
Отмечается, что для предотвращения возможных правонарушений в правительственном квартале усиленные меры безопасности.
"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с протестами предпринимателей, вероятно, будет ограничение движения транспорта по центральным улицам столицы.
Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.