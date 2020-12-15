Полиция усилила охрану в центре столицы из-за массовых протестов предпринимателей

В связи с протестами предпринимателей, вероятно, будет ограничение движения транспорта по центральным улицам столицы.

В связи с протестами предпринимателей, вероятно, будет ограничение движения транспорта по центральным улицам столицы.

Фото из открытых источников

Центр Киева сегодня, 15 декабря, оцеплен полицией из-за массовых протестов, на которые вышли предприниматели. Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что для предотвращения возможных правонарушений в правительственном квартале усиленные меры безопасности.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с протестами предпринимателей, вероятно, будет ограничение движения транспорта по центральным улицам столицы.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.