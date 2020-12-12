Из бюджета Киева выделят миллион на закупку элитных смартфонов для чиновников

На закупку выделят 999 тысяч бюджетных гривен

На закупку выделят 999 тысяч бюджетных гривен

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Договор о поставке флагманской версии смартфонов от Samsung опубликовали в системе ProZorro, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закупить дорогие гаджеты в департаменте планируют в ООО "Исток-Автозапчасть". Зарегистрировано общество в Харькове. Его руководитель - предприниматель Михаил Трошин. До сих пор эта фирма никогда не продавала смартфоны.

По данным YouControl, компания-победитель тендера за все годы выиграла в государственных тендерах на сумму в 10,7 млн грн. Абсолютное большинство этих тендеров касалась торговли запчастями для авто.

Что же касается характеристик Galaxy S20, которые планируют закупить чиновники, то упомянутые телефоны имеют по две сим-карты и 128 гигабайт памяти. "Фишкой" смартфонов есть крутая камера, которая поддерживает запись видео в формате 8К.

Стоимость каждого из 45 телефонов для чиновников составит 18,5 тысячи грн. На рынке эти же модели можно найти по цене от 17 до 23 тысяч грн.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги по приготовлению кофе и чая в автоматах в течение следующего года с предполагаемой стоимостью 373,3 тысячи гривен.