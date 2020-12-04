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04 декабря 2020, 21:30 5

В Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище

04 декабря 2020, 21:30 5
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По состоянию на 20.00 заседание так и на начали из-за блокирования трибуны
По состоянию на 20.00 заседание так и на начали из-за блокирования трибуны
Фото Думская
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В Одесском облсовете в пятницу, 4 декабря, депутаты устроили массовую драку, поломав мебель и технику.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Потасовку начали, когда представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За майбутнє" блокировали трибуну и не давали начать заседание, а одна из групп пыталась провести регистрацию членов совета.

После драки народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова, которая присутствовала в Одесском облсовете, обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Кроме того, депутаты поломали часть своих рабочих мест, облили коллег водой, а кому-то выдрали пуговицу.

Отмечается, что дрались между собой несколько десятков человек – депутаты областного совета и их коллеги из городского и Верховной Рады.

По состоянию на 20:00 заседание так и не начали из-за блокирования трибуны. Журналист Максим Войтенко написал в Facebook, что представители ОПЗЖ кричали: "Янукович!", а депутаты из зала отвечали: "Юле – волю!".

Напомним, ранее сообщалось, что представители трех партий заблокировали трибуну Одесского облсовета.

Одесса ОПЗЖ облсовет сессия За майбутне
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