В Крыму мужчина поджег микроавтобус: есть жертва

Пассажирка на полном ходу выбралась из горящего автомобиля через окно

Пассажирка на полном ходу выбралась из горящего автомобиля через окно

Фото: из открытых источников

На Ялтинской трассе в Крыму водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время движения заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что пассажирке микроавтобуса удалось спастись, получив ожоги всего тела и травмы. Она смогла выбраться через окно, а вот мужчина остался внутри микроавтобуса и сгорел.

Женщине удалось чудом спастись. Пассажирке пришлось выпрыгивать из горящей машины на ходу. Пострадавшая получила ожоги всего тела и травмы. По ее словам, она была в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджег канистру с горючим", - говорится в сообщении.

По некоторым данным, мужчина совершил поджог автомобиля после ссоры с женой.

О других пострадавших пока ничего не сообщается. На месте происшествия работает бригада спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в подземном переходе убили мужчину.