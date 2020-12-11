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11 декабря 2020, 12:26 187

В Крыму мужчина поджег микроавтобус: есть жертва

11 декабря 2020, 12:26 187
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Пассажирка на полном ходу выбралась из горящего автомобиля через окно
Пассажирка на полном ходу выбралась из горящего автомобиля через окно
Фото: из открытых источников
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На Ялтинской трассе в Крыму водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время движения заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что пассажирке микроавтобуса удалось спастись, получив ожоги всего тела и травмы. Она смогла выбраться через окно, а вот мужчина остался внутри микроавтобуса и сгорел.

Женщине удалось чудом спастись. Пассажирке пришлось выпрыгивать из горящей машины на ходу. Пострадавшая получила ожоги всего тела и травмы. По ее словам, она была в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджег канистру с горючим", - говорится в сообщении.

По некоторым данным, мужчина совершил поджог автомобиля после ссоры с женой.

О других пострадавших пока ничего не сообщается. На месте происшествия работает бригада спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в подземном переходе убили мужчину.

Крым смерть конфликт происшествия жертва
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