Оккупанты в Крыму заочно осудили гендиректора канала ATR Ислямова к 19 годам заключения

Местом отбывания наказания Ислямова определили колонию строгого режима

Местом отбывания наказания Ислямова определили колонию строгого режима

Фото из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев, пишет RegioNews.

"19 лет заключения за т.н. "терроризм". Такой заочный "приговор" только что вынес русский оккупационный "суд" Ленуру Іслямову — гендиректору крымскотатарского телеканала ATR, координатора Общественной блокады Крыма, которая в 2015 году (ровно 5 лет назад) прекратила позорную коммерческую торговлю с Крымом и поставки украиной электроэнергии оккупантам", - возмутился он.

19 лет заключения за т.н. "терроризм". Такой заочный "приговор" только что вынес русский оккупационный "суд" Ленуру Іслямову... Posted by Айдер Муждабаев on Thursday, December 10, 2020

В то же Время ряд СМИ сообщили, что местом отбывания наказания Ислямова определили колонию строгого режима.

Ислямов — вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор ATR. С апреля до мая 2014 года занимал должность "заместителя председателя Совета министров Республики Крым" после аннексии полуострова. Ислямов был одним из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году.

Напомним, 30 сентября парламент Украины осудил незаконные довыборы в оккупированном Россией Крыму.