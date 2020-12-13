На Львовщине подожгли участковый полицейский пункт

Поджигателя поймали за полчаса

Поджигателя поймали за полчаса

Фото полиции Львовской области

Полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к поджогу участкового пункта полиции в Новояворовске. Возгорание произошло из-за того, что было разбито окно и в помещение бросили дымовую шашку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Вчера вечером, около 20 часов, на оперативную линию 102 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в участковом пункте полиции в городе Новояворовск.

Работники ГСЧС потушили огонь - в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконник здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель.

Решается вопрос о его задержании в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе арестовали криминального "авторитета" и могут выпустить под залог в 10 млн грн.