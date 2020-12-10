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10 декабря 2020, 18:31 2

В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать банк

10 декабря 2020, 18:31 2
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Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал взорвать всех
Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал взорвать всех
Фото: Нацполіція
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В Мариуполе мужчина захватил отделение банка. Он угрожал взорвать здание и требовал приехать журналистов и руководство полиции города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

По данным следствия, злоумышленник зашел в отделение банка в Левобережном районе Мариуполя с коробкой с проводами, в которой, по его словам, было взрывное устройство. Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал подорвать всех. Захватчик требовал приезда начальника полиции города, спецподразделения КОРД и журналистов.

В течение пяти минут на место прибыла полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы. Была организована работа следственно-оперативной группы, переговорщиков, КОРДа, роты спецназначения, взрывотехников и кинологов.

С мужчиной начали переговоры двое сотрудников полиции и КОРДа, которые предложили обменять двух женщин на себя. Но захватчик отказался, вел себя агрессивно и выдвинул новые условия - позвонить в город Торецк, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.

30-летний мужчина из Торецка был задержан и обезврежен, а заложницы освобождены. Нож и подозрительную коробку изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов.

Напомним, на Буковине фермер пытался похитить предпринимателя и получить $150 тысяч.

Украина криминал полиция следствие Мариуполь
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