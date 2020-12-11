Нужно повышать зарплаты полицейским, – Антон Геращенко

Заместитель главы МВД предлагает так "удерживать людей на работе"

Заместитель главы МВД предлагает так "удерживать людей на работе"

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Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Геращенко напомнил о ранее опубликованной им статистике о сравнении зарплат, которые за год получают сотрудники различных правоохранительных органов, и отметил, что зарплата полицейского за год и зарплата сотрудника НАБУ за год разнятся в 5-6 раз.

Но дела, которые распутывают полицейские, по словам заместителя министра, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ.

У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него идет, с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским, - сказал Геращенко.

По словам Геращенко, реформы должны происходить не только в полиции, - они должны параллельно с изменениями в полицейской системе проходить и в прокуратуре, и в судебной системе.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД рассказали, сколько коррупционных правонарушений выявили в течение этого года.