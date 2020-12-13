На Львівщині підпалили дільничний поліцейський пункт

Палія спіймали за пів години

Палія спіймали за пів години

Фото поліції Львівської області

Поліцейські викрили зловмисника, причетного до підпалу дільничного пункту поліції в Новояворівську. Займання сталося через те, що було розбите вікно і у приміщення кинули димову шашку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області.

Учора ввечері, близько 20 години, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про займання, що сталось у дільничному пункті поліції у місті Новояворівськ.

Працівники ДСНС погасили вогонь - внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом півгодини встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець.

Вирішується питання про його затримання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі арештували кримінального "авторитета" і можуть випустити під заставу в 10 млн грн.