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12 декабря 2020, 14:27 1650

Выламывали двери и побили окна: на Буковине две религиозные общины не поделили церковь

12 декабря 2020, 14:27 1650
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Религиозный конфликт случился в селе Михальча Черновицкой области
Религиозный конфликт случился в селе Михальча Черновицкой области
Фото: полиция Черновицкой области
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В селе Михальча на Буковине на территории местного храма между представителями двух религиозных общин возник спор относительно дальнейшего пользования церковью.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции Черновицкой области и свидетели происшествия в соцсетях.

Сегодня утром в местный храм пришли сторонники Православной церкви Украины, среди которых были местные жители и десяток неизвестных парней с красными повязками на руках. Они прорвались на территорию храма и попытались выбить дверь церкви. Верующих УПЦ в это время оттеснили и не пускали во двор храма.

На месте также находились представители правоохранительных органов, но они никак не препятствовали действиям сторонников ПЦУ, утверждают очевидцы.

Затем сторонники ПЦУ проникли в храм. Они также развернули флаг Украины длиной в несколько метров и с его помощью отгородили вход в церковь верующих УПЦ. Противостояние продолжается.

Как сообщили в полиции Черновицкой области, между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждены несколько окон церкви. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции.

Правоохранители проводят с участниками собрания профилактическую работу отмечают недопустимость правонарушений на религиозной почве, разъясняют ответственность за нарушение действующего законодательства и обеспечивают целостность церковного имущества. Пока что ситуация полностью контролируемая, - отметили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине дотла сгорела церковь, которой было более ста лет

Буковина Черновицкая область церковь конфликт полиция
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