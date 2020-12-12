Выламывали двери и побили окна: на Буковине две религиозные общины не поделили церковь

Религиозный конфликт случился в селе Михальча Черновицкой области

Религиозный конфликт случился в селе Михальча Черновицкой области

Фото: полиция Черновицкой области

В селе Михальча на Буковине на территории местного храма между представителями двух религиозных общин возник спор относительно дальнейшего пользования церковью.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции Черновицкой области и свидетели происшествия в соцсетях.

Сегодня утром в местный храм пришли сторонники Православной церкви Украины, среди которых были местные жители и десяток неизвестных парней с красными повязками на руках. Они прорвались на территорию храма и попытались выбить дверь церкви. Верующих УПЦ в это время оттеснили и не пускали во двор храма.

На месте также находились представители правоохранительных органов, но они никак не препятствовали действиям сторонников ПЦУ, утверждают очевидцы.

Затем сторонники ПЦУ проникли в храм. Они также развернули флаг Украины длиной в несколько метров и с его помощью отгородили вход в церковь верующих УПЦ. Противостояние продолжается.

Как сообщили в полиции Черновицкой области, между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждены несколько окон церкви. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции.

Правоохранители проводят с участниками собрания профилактическую работу отмечают недопустимость правонарушений на религиозной почве, разъясняют ответственность за нарушение действующего законодательства и обеспечивают целостность церковного имущества. Пока что ситуация полностью контролируемая, - отметили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине дотла сгорела церковь, которой было более ста лет