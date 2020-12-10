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10 декабря 2020, 15:16 112

Падение самолета на Тернопольщине: в полиции раскрыли причины аварии

10 декабря 2020, 15:16 112
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В результате катастрофы погиб житель Николаевской области 1980 года рождения
В результате катастрофы погиб житель Николаевской области 1980 года рождения
Фото: Нацполиция
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Пилот легкомоторного самолета, который вчера, 9 декабря разбился возле села Золотая Слобода Тернопольской области, пытался приземлиться между двумя полями, но не рассчитал неровности поверхности и глубокий ров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и как результат - самолет начало бросать оземь. На момент несчастья в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают, как и почему тело погибшего там оказалось то ли вылетело в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Пилотом оказался житель Николаевской области, 1980 года рождения. Работники Нацполиции возбудили уголовное дело по факту нарушения правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Напомним, 9 декабря около 17:00 в районе села Золотая Слобода в поле упал одномоторный пассажирский самолет АН-2, в результате чего погиб пилот.

Тернопольская область авария самолет полиция катастрофа
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