Президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет

Фото: Нацполиция

Следователи управления по расследованию коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины по процессуального руководства Офиса генерального прокурора уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД. Отмечается, что правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник. "Сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД. Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщении о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушения. Отметим, что сейчас президентом НААН является Ярослав Гадзало. Напомним, недавно НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра.

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