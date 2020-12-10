Президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве
Следователи управления по расследованию коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины по процессуального руководства Офиса генерального прокурора уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.
"Сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.
Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщении о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушения.
Отметим, что сейчас президентом НААН является Ярослав Гадзало.
Напомним, недавно НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра.