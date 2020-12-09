В Тернопольской области разбился самолет, пилот погиб
В Тернопольской области возле села Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате катастрофы пилот самолета погиб.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий катастрофы привлечено 5 человек и 1 единица техники.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства катастрофы самолета.
Напомним, 5 октября на Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли.
6 декабря на Киевщине упал самолет: двое людей получили травмы. Правоохранители расследуют причины падения самолета.