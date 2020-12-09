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09 декабря 2020, 19:47 10

В Тернопольской области разбился самолет, пилот погиб

09 декабря 2020, 19:47 10
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Легкомоторный самолет упал в поле, на месте работают сотрудники ГСЧС и правоохранители
Легкомоторный самолет упал в поле, на месте работают сотрудники ГСЧС и правоохранители
Фото: ГСЧС
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В Тернопольской области возле села Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате катастрофы пилот самолета погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий катастрофы привлечено 5 человек и 1 единица техники.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства катастрофы самолета.

Напомним, 5 октября на Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли.

6 декабря на Киевщине упал самолет: двое людей получили травмы. Правоохранители расследуют причины падения самолета.

Тернопольская область самолет авария смерть ГСЧС
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