Падіння літака на Тернопільщині: у поліції розкрили причини аварії

В результаті катастрофи загинув мешканець Миколаївської області 1980 року народження

В результаті катастрофи загинув мешканець Миколаївської області 1980 року народження

Фото: Нацполіція

Пілот легкомоторного літака, який вчора, 9 грудня розбився біля села Золота Слобода Тернопільської області, намагався приземлитися між двома полями, але не розрахував нерівності поверхні та глибокий рів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області, передає RegioNews.

Ймовірно, він при зниженні зачепив крилом землю і як результат - літак почало кидати об землю. На момент нещастя в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили мертвим за десять метрів від розбитого повітряного транспорту”, - повідомили у поліції.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють, як та чому тіло загиблого там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Пілотом виявився мешканець Миколаївської області, 1980 року народження. Працівники Нацполіції відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 9 грудня близько 17:00 в районі села Золота Слобода в полі впав одномоторний пасажирський літак АН-2, внаслідок чого загинув пілот.