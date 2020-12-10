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10 декабря 2020, 14:46 5

В Одессе задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в McDonald's из-за "сложной жизни"

10 декабря 2020, 14:46 5
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Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни
Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни
Фото: Нацполиция
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В Одессе мужчина зашел в McDonald's на улице Дерибасовской и, держа руку под курткой, заявил, что у него граната.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении ГУНП в Одесской области.

Правонарушитель требовал вызвать полицию. В силу ввели специальную операцию "Гром". После нескольких минут переговоров с мужчиной правоохранители задержали его.

Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни. Полицейские открыли производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в ноябре в Киеве рядом с офисом Нацкорпуса взорвалась граната.

Украина криминал Одесса полиция правоохранители
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