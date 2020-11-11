НАПК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ

Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий

Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий

Фото: из открытых источников

Из-за принятия решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было вынуждено направить в суды ходатайство о прекращении производства по 62 делам.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, среди них - дела таких чиновников:

Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;

Александра Тупицкого, председателя Конституционного Суда Украины;

Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии Олега Ляшко";

Нестора Шуфрича, народного депутата;

Сергея Таруты, народного депутата;

Игоря Насалика, бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;

Вадима Новинского, народного депутата VIII созыва;

Антона Полякова, народного депутата.

Работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ. Несмотря на это, мы верим, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже сообщалось о дате, когда на голосование в Раду вынесут закон о восстановлении е-декларирования.