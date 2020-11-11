НАПК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ
Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий
Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий
Из-за принятия решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было вынуждено направить в суды ходатайство о прекращении производства по 62 делам.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, среди них - дела таких чиновников:
- Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;
- Александра Тупицкого, председателя Конституционного Суда Украины;
- Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии Олега Ляшко";
- Нестора Шуфрича, народного депутата;
- Сергея Таруты, народного депутата;
- Игоря Насалика, бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;
- Вадима Новинского, народного депутата VIII созыва;
- Антона Полякова, народного депутата.
Работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ. Несмотря на это, мы верим, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее уже сообщалось о дате, когда на голосование в Раду вынесут закон о восстановлении е-декларирования.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция