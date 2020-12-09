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09 декабря 2020, 12:41 312

В центре Полтавы на месте пожара нашли тело человека

09 декабря 2020, 12:41 312
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По факту пожара полиция открыла уголовное производство
По факту пожара полиция открыла уголовное производство
Фото: ГСЧС
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В Полтаве, в здании бывшего кинотеатра им. Ивана Котляревского ул.Соборности, 31, где сегодня произошел масштабный пожар, спасатели нашли тело человека.

Об этом сообщает полтавское издание "Зміст", передает RegioNews.

По состоянию на 11:30 сотрудниками ГСЧС и полиции личность погибшего не установлена. Ликвидация пожара продолжается.

Как выяснили спасатели, огонь возник на летней площадке, крыша здания обвалилась. Локализовали пожар в 09:15.

Также по факту пожара в кинотеатре имени Котляревского полиция открыла уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.

Напомним, 9 декабря ночью в центре города загорелось двухэтажное здание торгово-развлекательного центра, где некогда был кинотеатр, а еще раньше - дом Полтавского дворянского собрания.

пожар Полтава полиция ГСЧС жертва
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