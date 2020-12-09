В центре Полтавы на месте пожара нашли тело человека

По факту пожара полиция открыла уголовное производство

По факту пожара полиция открыла уголовное производство

Фото: ГСЧС

В Полтаве, в здании бывшего кинотеатра им. Ивана Котляревского ул.Соборности, 31, где сегодня произошел масштабный пожар, спасатели нашли тело человека.

Об этом сообщает полтавское издание "Зміст", передает RegioNews.

По состоянию на 11:30 сотрудниками ГСЧС и полиции личность погибшего не установлена. Ликвидация пожара продолжается.

Как выяснили спасатели, огонь возник на летней площадке, крыша здания обвалилась. Локализовали пожар в 09:15.

Также по факту пожара в кинотеатре имени Котляревского полиция открыла уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.

Напомним, 9 декабря ночью в центре города загорелось двухэтажное здание торгово-развлекательного центра, где некогда был кинотеатр, а еще раньше - дом Полтавского дворянского собрания.