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09 декабря 2020, 14:43 107

В Полтаве ликвидировали масштабный пожар, который тушили более 9 часов

09 декабря 2020, 14:43 107
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Историческое здание в центре города загорелось около 4 часов утра 9 декабря
Историческое здание в центре города загорелось около 4 часов утра 9 декабря
Фото: ГСЧС
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Спасатели завершили ликвидацию пожара в историческом здании в центре Полтавы на улице Соборности, 31.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В 13:06 пожар в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывшего кинотеатра) ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также спасатели подтвердили информацию о найденном теле человека, обстоятельства гибели и данные о его личности устанавливаются.

Напомним, Утром 9 декабря стало известно, что в Полтаве горит историческое здание: центр перекрыт. Пожар в здании-памятнике архитектуры в центре Полтавы вспыхнул около четырех часов утра. Загорелась историческое сооружение 1810 строительства. Общая площадь пожара составила около 600 кв м.

Позже на месте пожара нашли тело человека, по факту пожара полиция открыла уголовное производство.

Полтава пожар ГСЧС спасатели смерть огонь
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