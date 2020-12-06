На Киевщине упал самолет: двое людей получили травмы
В Броварском районе Киевской области вблизи села Гоголев упал самолет. В результате происшествия двое человек получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области в Facebook.
Правоохранители отмечают, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета.
Напомним, 5 октября на Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли.