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06 декабря 2020, 17:39 337

На Киевщине упал самолет: двое людей получили травмы

06 декабря 2020, 17:39 337
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Правоохранители расследуют причины падения самолета
Правоохранители расследуют причины падения самолета
Фото: Нацполиция
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В Броварском районе Киевской области вблизи села Гоголев упал самолет. В результате происшествия двое человек получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области в Facebook.

Правоохранители отмечают, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета.

Напомним, 5 октября на Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли.

полиция самолет авария Киевская область жертва
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