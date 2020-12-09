У Тернопільській області розбився літак, пілот загинув

Актуальна поствиборча практика у Харкові продемонструвала, що без персональної присутності в місті вже переобраного на третій термін мера роботу Харківської міськради вдалося запустити лише через міся...

09 грудня 2020

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду

До Миколаївської обласної ради пройшли шість партій, проте жодна з них і близько не має необхідної більшості для прийняття будь-яких рішень. В свою чергу, це означає лише одне – доведеться домовлятися