У Тернопільській області розбився літак, пілот загинув
У Тернопільській області поблизу села Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, внаслідок катастрофи пілот літака загинув.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула 1 особа (пілот)”, - йдеться в повідомленні.
В ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків катастрофи залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.
Зараз на місці аварії працюють працівники правоохоронних органів, які встановлюють всі обставини катастрофи літака.
Нагадаємо, 5 жовтня на Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули.
6 грудня на Київщині впав літак: двоє людей отримали травми. Правоохоронці розслідують причини падіння літака.