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09 грудня 2020, 19:47 9

У Тернопільській області розбився літак, пілот загинув

09 грудня 2020, 19:47 9
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Легкомоторний літак впав у полі, на місці працюють працівники ДСНС та правоохоронці
Легкомоторний літак впав у полі, на місці працюють працівники ДСНС та правоохоронці
Фото: ДСНС
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У Тернопільській області поблизу села Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, внаслідок катастрофи пілот літака загинув.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула 1 особа (пілот)”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків катастрофи залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Зараз на місці аварії працюють працівники правоохоронних органів, які встановлюють всі обставини катастрофи літака.

Нагадаємо, 5 жовтня на Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули.

6 грудня на Київщині впав літак: двоє людей отримали травми. Правоохоронці розслідують причини падіння літака.

Тернопільська область літак аварія смерть ДСНС
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