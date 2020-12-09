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09 декабря 2020, 14:16 2907

Центр Киева окутало дымом из-за пожара на Почтовой

09 декабря 2020, 14:16 2907
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Причина возгорания устанавливается, жертв и пострадавших нет
Причина возгорания устанавливается, жертв и пострадавших нет
Фото: Facebook
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В Киеве днем, 9 декабря, произошел пожар на Набережно-Крещатицкой, 21 рядом с метро Почтовая площадь, из-за чего центр столицы окутало дымом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В 12:01 в ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Крещатицкой, 21, в Подольском районе столицы. На место происшествия были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

По прибытию было установлено, что произошло загорание в отдельно стоящем металлическом павильоне, размером 30х20 кв.м. Огонь от горящей конструкции перекинулся и на припаркованный рядом автомобиль.

В 12:27 пожар был локализован, а в 12:48 ликвидирован", - сообщили спасатели.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Напомним, 9 декабря ночью в центре города загорелось двухэтажное здание торгово-развлекательного центра, где некогда был кинотеатр, а еще раньше - дом Полтавского дворянского собрания.

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