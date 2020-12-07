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07 декабря 2020, 14:15 1542

Представителя Омбудсмена на Донбассе отстранили из-за драки в ресторане

07 декабря 2020, 14:15 1542
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После драки охранник заведения находится на больничном
После драки охранник заведения находится на больничном
Фото: Facebook
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Представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского отстранили от должности после драки в гостиничном комплексе.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

По ее словам, Лисянский сообщил ей об этом случае сам. Сейчас приняли решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Омбудсмена.

Сейчас мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период", - написала Денисова.

Ранее информацию о том, что Павел Лисянский избил охранника, обнародовал в Facebook владелец заведения Вячеслав Твердохлеб. Он также опубликовал соответствующие видеозаписи.

Вчера в Святогорске представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский избил охранника заведения за то, что тот сказал, что они закрываются после 22:00, так как действуют карантинные ограничения", - написал владелец заведения.

Он добавил, что после драки охранник ресторана находится на больничном.

Напомним, ранее Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе.

Омбудсмен Донбасс драка ресторан увольнение Людмила Денисова скандал
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