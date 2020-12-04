Сумской горсовет стал полномочным и избрал секретаря

Секретарем Сумского горсовета стал представитель "Слуги народа" Олег Резник

Секретарем Сумского горсовета стал представитель "Слуги народа" Олег Резник

Фото пресслужбы Сумского горсовета

За кандидатуру на секретаря горсовета Олега Резника, которую выдвинул городской голова Александр Лысенко, проголосовали 29 депутатов из 40 присутствующих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Сумского горсовета.

В стостав депкорпуса VIII созыва, который состоит из 42 избранников, вошли представители пяти политических партий: ВО "Батькивщина" – 13 депутатов, по 9 – ОПЖЗ и ЕС, "Слуга народа" – 8, "Сила и Честь" – 3. На сессии присутствовали 40 депутатов.

За кандидатуру на секретаря горсовета Олега Резника, которую выдвинул городской голова, "батькивщиновец" Александр Лысенко, проголосовали 29 депутатов из 40 присутствующих. Фракция ЕС не принимала участия в голосовании, двое депутатов воздержались, один бюллетень признан недействительным.

Олег Резник – доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского государственного университета; заместитель директора Учебно-научного института права. Заслуженный юрист Украины.

В 2008 году окончил с отличием Национальный университет Государственной налоговой службы Украины и получил квалификацию юриста. В 2008-2013 годах работал в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Сумской области. В 2013 году начал работать старшим преподавателем в СумГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" Виктор Федорченко стал председателем Сумского областного совета.