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04 декабря 2020, 14:54 219

Сумской горсовет стал полномочным и избрал секретаря

04 декабря 2020, 14:54 219
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Секретарем Сумского горсовета стал представитель "Слуги народа" Олег Резник
Секретарем Сумского горсовета стал представитель "Слуги народа" Олег Резник
Фото пресслужбы Сумского горсовета
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За кандидатуру на секретаря горсовета Олега Резника, которую выдвинул городской голова Александр Лысенко, проголосовали 29 депутатов из 40 присутствующих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Сумского горсовета.

В стостав депкорпуса VIII созыва, который состоит из 42 избранников, вошли представители пяти политических партий: ВО "Батькивщина" – 13 депутатов, по 9 – ОПЖЗ и ЕС, "Слуга народа" – 8, "Сила и Честь" – 3. На сессии присутствовали 40 депутатов.

За кандидатуру на секретаря горсовета Олега Резника, которую выдвинул городской голова, "батькивщиновец" Александр Лысенко, проголосовали 29 депутатов из 40 присутствующих. Фракция ЕС не принимала участия в голосовании, двое депутатов воздержались, один бюллетень признан недействительным.

Олег Резник – доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского государственного университета; заместитель директора Учебно-научного института права. Заслуженный юрист Украины.

В 2008 году окончил с отличием Национальный университет Государственной налоговой службы Украины и получил квалификацию юриста. В 2008-2013 годах работал в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Сумской области. В 2013 году начал работать старшим преподавателем в СумГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" Виктор Федорченко стал председателем Сумского областного совета.

Слуга народа мэр Сумы горсовет секретарь
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