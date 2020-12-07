В Харькове произошел пожар на текстильной фабрике

Площадь горения составляла 250 кв. м

Площадь горения составляла 250 кв. м

Фото: ГСЧС

В Харькове 6 декабря произошел пожар в здании, где расположены несколько частных предприятий, преимущественно текстильных.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Спасателей вызвали на улицу Фонвизина около 1:20 6 декабря. Загорелось двухэтажное здание, где находилось несколько частных предприятий, преимущественно текстильных.

"Сразу после прибытия руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы, ведь этого требовала обстановка. Пожар произошел на втором этаже в швейном цеху. Горело оборудование, текстильное сырье и готовая продукция", — рассказали в ГСЧС.

Площадь горения составляла 250 кв. м. Через большое количество горючей сырья была высокая температура и плотный дым.

К тушению привлекли около 50 спасателей. Локализовать пожар удалось в пять утра, а окончательно погасить — лишь в 13:12. Причина пожара сейчас устанавливается.

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