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07 декабря 2020, 10:44 5

В Харькове произошел пожар на текстильной фабрике

07 декабря 2020, 10:44 5
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Площадь горения составляла 250 кв. м
Площадь горения составляла 250 кв. м
Фото: ГСЧС
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В Харькове 6 декабря произошел пожар в здании, где расположены несколько частных предприятий, преимущественно текстильных.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Спасателей вызвали на улицу Фонвизина около 1:20 6 декабря. Загорелось двухэтажное здание, где находилось несколько частных предприятий, преимущественно текстильных.

"Сразу после прибытия руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы, ведь этого требовала обстановка. Пожар произошел на втором этаже в швейном цеху. Горело оборудование, текстильное сырье и готовая продукция", — рассказали в ГСЧС.

Площадь горения составляла 250 кв. м. Через большое количество горючей сырья была высокая температура и плотный дым.

К тушению привлекли около 50 спасателей. Локализовать пожар удалось в пять утра, а окончательно погасить — лишь в 13:12. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, в Затоке неизвестные подожгли базу отдыха.

Украина пожар полиция Харьков Фабрика
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