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01 декабря 2020, 19:29 9

На Днепропетровщине экс-фискалов будут судить за "невнимательность" на 120 млн грн

01 декабря 2020, 19:29 9
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Дело о служебной халатности направлено в суд
Дело о служебной халатности направлено в суд
Фото из открытых источников
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В прошлом году экс-работники фискальной службы провели плановую документальную проверку предприятия-производителя табачной продукции и не учли неуплату предприятием акцизного налога на почти 120 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

Днепропетровской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении бывших замначальника и главного ревизора-инспектора одного из отделов Каменского управления Главного управления ГФС в области за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году экс-работники фискальной службы совершали плановую документальную проверку общества с ограниченной ответственностью, которое занимается изготовлением и реализацией табачной продукции. Однако они провели проверку формально и подписали акт о ее результатах, не отразив факт неуплаты обществом акцизного налога на сумму почти 120 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления ГБР в городе Полтаве, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили подпольную мастерскую, где изготавливали боеприпасы.

суд Офис генпрокурора ГБР ГФС халатность
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