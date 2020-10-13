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13 октября 2020, 11:42 2

Дело Злочевского: САП обжаловала решение суда

13 октября 2020, 11:42 2
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1 октября суд обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского от 17 ноября 2014 года
1 октября суд обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского от 17 ноября 2014 года
Рixabay
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Печерского районного суда Киева об обязательстве закрыть дело против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, прокуратура направила обжалование к Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, информирует RegioNews.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что соответствующее решение суда не поступало ни в Офис генпрокурора, ни в САП. О нем стало известно 12 октября из Единого государственного реестра судебных решений.

Речь идет о решении Печерского районного суда киева от 1 октября. Суд обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского от 17 ноября 2014 года.

Напомним, 12 октября стало известно, что Печерский суд обязал прокуратуру закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского.

суд Офис генпрокурора САП прокуратура дело
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