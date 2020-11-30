На Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек

Среди них двое - дети

Среди них двое - дети

Фото полиции Закарпатья

На Закарпатье в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, среди которых и несовершеннолетние. На месте происшествия работала полиция, спасатели и медики. Полиция Закарпатья выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

30 ноября около 13:05 в полицию поступило сообщение о смертельной аварии в селе Лалово, что на Мукачевщине. По вызову выехала следственно-оперативная группа полиции, медики и спасатели. Следователи полиции установили, что авария случилась между двумя транспортными средствами, а именно автомобилем "ВАЗ 2115" и грузовиком "SCANIA".

Предварительно полицейские установили, что 65-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте аварии. Еще один 13-летний пассажир "ВАЗ 2115" скончался впоследствии в реанимационном отделении детской областной больницы.

Установлена также личность водителя грузовика. Это 49-летний житель Житомирской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Харькове: молодая девушка налетела на островок безопасности.