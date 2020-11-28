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28 ноября 2020, 17:14 5

Смертельное ДТП в Харькове: молодая девушка налетела на островок безопасности

28 ноября 2020, 17:14 5
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В результате аварии погибла пассажирка 25 лет, которая находилась на переднем сидении автомобиля
В результате аварии погибла пассажирка 25 лет, которая находилась на переднем сидении автомобиля
Фото: Нацполиция
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В Харькове в ночь на 28 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП девушка пассажир 25 лет, которая находилась на переднем сидении автомобиля, погибла на месте от полученных травм.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно установлено, что 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигалась со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и допустила наезд на островок безопасности", - отметили в ведомстве.

Одна из пассажиров - 20-летняя курсантка ХНУВД, которая находилась на заднем сиденье, и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, в Харькове 23 ноября водитель Mercedes на литовских номерах на пешеходном переходе, насмерть сбил мужчину. Ударом погибшему оторвало голову.

ДТП жертва авария женщины больницы
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