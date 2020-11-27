13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
13:36  27 ноября
Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
13:29  27 ноября
В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 15:32 2

В Запорожье разоблачили преступную группу "черных нотариусов"

27 ноября 2020, 15:32 2
Читайте також українською мовою
Злоумышленники планировали завладеть имуществом на 200 млн гривен
Злоумышленники планировали завладеть имуществом на 200 млн гривен
Фото СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ в Запорожье разоблачила рейдерскую группировку, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Службы безопасности Украины.

В Запорожье разоблачили рейдерскую группировку, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на свыше 200 миллионов гривен.

Известно, что в состав группы входил почти десяток человек. Все они частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей.

Правоохранители нашли и задокументировали незаконное оформление имущества. Для осуществления сделки, недвижимость была оформлена на подставное лицо с использованием подложных документов и печати. Затем нотариус противоправно внес изменения в соответствующие реестры. Сейчас на имущество судом наложен арест.

Во время проведения нескольких обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, доверенности и паспорта граждан Украины, принадлежности для изготовления поддельных документов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине разоблачили схему хищения 19 миллионов на строительстве больниц и школ.

СБУ имущество подделка документ реестр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черкассах разворовали почти 1 миллион гривен на строительстве диспетчерской для "скорой"
27 ноября 2020, 12:44
Руководителей НААН уличили в растрате и присвоении имущества академии
27 ноября 2020, 12:22
СБУ блокировала незаконные поставки угля с "ДНР": деньги шли на поддержку боевиков
27 ноября 2020, 11:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »