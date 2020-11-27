В Запорожье разоблачили преступную группу "черных нотариусов"

Злоумышленники планировали завладеть имуществом на 200 млн гривен

Злоумышленники планировали завладеть имуществом на 200 млн гривен

Фото СБУ

СБУ в Запорожье разоблачила рейдерскую группировку, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Службы безопасности Украины.

В Запорожье разоблачили рейдерскую группировку, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на свыше 200 миллионов гривен.

Известно, что в состав группы входил почти десяток человек. Все они частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей.

Правоохранители нашли и задокументировали незаконное оформление имущества. Для осуществления сделки, недвижимость была оформлена на подставное лицо с использованием подложных документов и печати. Затем нотариус противоправно внес изменения в соответствующие реестры. Сейчас на имущество судом наложен арест.

Во время проведения нескольких обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, доверенности и паспорта граждан Украины, принадлежности для изготовления поддельных документов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине разоблачили схему хищения 19 миллионов на строительстве больниц и школ.