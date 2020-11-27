СБУ блокировала незаконные поставки угля с "ДНР": деньги шли на поддержку боевиков
Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации "ДНР" через незаконные поставки угля в нашу страну и страны ЕС.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением каменного угля, добытым на "национализированных" шахтах.
На продукцию организаторы изготавливали поддельные документы о ее происхождении. Потом уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении.
Большая часть полученных средств шла к псевдобюджету "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.
Для осуществления противоправной деятельности в Украине организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по местам жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые доказывают осуществления сделки.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.