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27 ноября 2020, 11:59 76

СБУ блокировала незаконные поставки угля с "ДНР": деньги шли на поддержку боевиков

27 ноября 2020, 11:59 76
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Уголь вывозили за территорию РФ и "официально" поставляли в Украину
Уголь вывозили за территорию РФ и "официально" поставляли в Украину
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации "ДНР" через незаконные поставки угля в нашу страну и страны ЕС.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением каменного угля, добытым на "национализированных" шахтах.

На продукцию организаторы изготавливали поддельные документы о ее происхождении. Потом уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении.

Большая часть полученных средств шла к псевдобюджету "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Для осуществления противоправной деятельности в Украине организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по местам жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые доказывают осуществления сделки.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.

РФ СБУ боевики оккупанты уголь
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