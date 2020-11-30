В КИУ заявили о провале законодательной работы Кабмина: Рада приняла лишь 7% правительственных законопроектов

Из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений

Из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений

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Верховная Рада приняла лишь 7% законопроектов, зарегистрированных Кабинетом министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook, пишет RegioNews.

"Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля в первые девять месяцев работы. Всего за период с 5 марта по 30 ноября, правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали действующими законами) – 12 проектов", - отмечают в КИУ.

Там добавили, что таким образом производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила лишь 7%.

В Комитете избирателей отмечают, что из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений, голосование за которые часто являются техническим вопросом и имеет поддержку различных фракций ВР.

"Было принято правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, относительно производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, касательно предотвращения распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов", - говорится в сообщении.

В КИУ добавили, что 7% одобренных правительственных законов – "это провал законодательной работы Кабинета министров".

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Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.