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В КИУ заявили о провале законодательной работы Кабмина: Рада приняла лишь 7% правительственных законопроектов
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30 ноября 2020, 17:51 10

В КИУ заявили о провале законодательной работы Кабмина: Рада приняла лишь 7% правительственных законопроектов

30 ноября 2020, 17:51 10
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Из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений
Из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений
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Верховная Рада приняла лишь 7% законопроектов, зарегистрированных Кабинетом министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook, пишет RegioNews.

"Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля в первые девять месяцев работы. Всего за период с 5 марта по 30 ноября, правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали действующими законами) – 12 проектов", - отмечают в КИУ.

Там добавили, что таким образом производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила лишь 7%.

В Комитете избирателей отмечают, что из 12 принятых правительственных законов половина – это ратификация соглашений, голосование за которые часто являются техническим вопросом и имеет поддержку различных фракций ВР.

"Было принято правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, относительно производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, касательно предотвращения распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов", - говорится в сообщении.

В КИУ добавили, что 7% одобренных правительственных законов – "это провал законодательной работы Кабинета министров".

Рада прийняла лише 7% законопроектів уряду – КВУ Це втричі нижче, ніж в уряду О. Гончарука. Комітет виборців України...

Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Monday, November 30, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.

Кабмин Украина Верховная Рада законопроект парламент
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