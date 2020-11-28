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28 ноября 2020, 12:13 1033

В одном из районов столицы из автомата обстреляли автомобиль

28 ноября 2020, 12:13 1033
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Во время обстрела в автомобиле никого не было
Во время обстрела в автомобиле никого не было
Фото: скриншот
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Сегодня утром в Киеве в микрорайоне Позняки неизвестные обстреляли автомобиль Mercedes, внутри припаркованного авто никого не было.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Стражей Эспрессо".

После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо возле покореженной иномарки. Очевидно, тем самым "предупредил” владельца. Так это или нет – установит следствие”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что обстрел велся из АК-47У с глушителем. У авто разбросаны гильзы. На месте уже работает следственно-оперативная группа и опрашивает владельца.

Напомним, 22 ноября в Киеве авто врезалось в остановку и загорелась.

Киев обстрел транспорт полиция авто
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