В ДТП на Ровенщине погибли ребенок и его мать
Смертельная авария произошла сегодня, 26 ноября, на автодороге «Ровно-Городище-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.
В Березновском районе в ДТП погибли мать и малолетний сын, еще двое — в реанимации.
По предварительной информации, в результате столкновения грузовика и автомобиля "ВАЗ" погибли мать с сыном, 2013 года рождения, а двое детей — пострадали.
Сообщение от медиков, которые констатировали смерть двух лиц вследствие ДТП поступило в полицию в 15 часов.
На месте происшествия работают полицейские Березновского отделения и следователи следственного управления, медики и спасатели. Движение на этом участке частично затруднено.
Как удалось выяснить Суспильному в ДТП попала семья священника из села Новый Моквин.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине автобус столкнулся с двумя легковушками: есть жертвы.