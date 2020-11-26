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26 ноября 2020, 17:29 7

В ДТП на Ровенщине погибли ребенок и его мать

26 ноября 2020, 17:29 7
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Еще двое детей госпитализированы в реанимацию
Еще двое детей госпитализированы в реанимацию
Фото полиции Ровенской области
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Смертельная авария произошла сегодня, 26 ноября, на автодороге «Ровно-Городище-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

В Березновском районе в ДТП погибли мать и малолетний сын, еще двое — в реанимации.

По предварительной информации, в результате столкновения грузовика и автомобиля "ВАЗ" погибли мать с сыном, 2013 года рождения, а двое детей — пострадали.

Сообщение от медиков, которые констатировали смерть двух лиц вследствие ДТП поступило в полицию в 15 часов.

На месте происшествия работают полицейские Березновского отделения и следователи следственного управления, медики и спасатели. Движение на этом участке частично затруднено.

Как удалось выяснить Суспильному в ДТП попала семья священника из села Новый Моквин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине автобус столкнулся с двумя легковушками: есть жертвы.

транспорт ДТП смерть дороги Ровенская область
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